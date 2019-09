VIDÉO - Le nouveau clip d'Etienne Daho tourné au Mans dans une salle scientifique

Le nouveau clip d'Etienne daho en duo avec Malik Djoudi a été tourné au Mans en août 2019 dans le plus grand secret

Le Mans, France

"C'est une grande fierté", reconnaît Hervé Pichon, le directeur du centre de transfert de technologie du Mans : le clip de "A tes côtés", un duo entre Malik Djoudi et Etienne Daho, dévoilé en avant-première par nos confrères de France Inter, a été tourné le 30 août dernier dans la salle semi-anéchoïque de la structure, une salle scientifique qui permet aux industriels (les clients habituels du CTTM) de tester leurs produits dans un environnement acoustique ultra-protégé. Comme pour les contrats passés avec les industriels, la mise à disposition de la salle était soumise à des règles de confidentialité. "Nous avions l'engagement de ne rien dire avant la sortie du clip", confirme Hervé Pichon.

Un nouveau regard sur la salle

"L'équipe voulait un lieu insolite pour le tournage et cherchait une salle comme la nôtre", raconte Hervé Pichon. "Pas pour ses propriétés acoustiques mais pour l'aspect visuel du lieu. Nous avons eu la chance d'être choisis, il faut dire que la salle est grande, puisqu'elle fait mille mètres cube ; et c'est vrai qu'une fois vidée pour le tournage, et éclairée comme au cinéma, sa beauté est ressortie. Nous n'avions jamais regardé la salle sous cet angle-là".

"C'est bien de montrer qu'un lieu de sciences peut être un lieu de vie", conclut Hervé Pichon.