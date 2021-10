Le nouveau doyen des Français, Marcel Meys, est né en Isère il y a 112 ans

En 2019, à peine avait-il été désigné doyen des Français, que Marcel Meys avait perdu son titre au profit d'un habitant de la Martinique, Jules Théobald, né quelques mois avant lui, en avril 1909. Ce dernier s'était fait connaitre après coup.

Marcel Meys, beau joueur, s'était alors consolé en se disant qu'il était le doyen des Français de Métropole. Mais cette fois, après la disparition de Jules Théobald, le 5 octobre dernier, il est donc redevenu le Français le plus âgé. Comment a-t-il réagi, en apprenant la nouvelle ? "Oh ! Sans plus. Il est un peu blasé mais content quand même !" répond sa fille Nicole, que nous avons jointe au téléphone.

Il vit toujours dans sa maison

A la retraite depuis 54 ans -il l'a prise en 1967- il vit toujours dans sa maison de Saint-Romain-en Gal, une commune en face de la ville de Vienne, de l'autre côté du Rhône, à la limite entre l'Isère et le Rhône.

Deux aides à domicile se relaient à ses côtés, ainsi que sa fille Nicole, 84 ans, qui le visite presque tous les jours. "_Depuis deux ans, en raison de son grand âge, il a perdu un peu plus la vue, l'audition et s'il marche encore un peu avec son déambulateur, autour de la table de sa salle à manger, il ne sort plus. I_l reste dans son fauteuil et dort beaucoup. On discute de chose et d'autre, enfin, c'est surtout moi qui parle, mais il a toute sa tête !" nous confie l'octogénaire.

Fière de son père de 112 ans !

"Je suis très fière d'avoir un papa de 112 ans, et en plus il ne souffre pas. Certes, il s'ennuie un peu car il ne peut plus regarder la télé. Les après-midis sont parfois longues mais il est avec nous et c'est l'essentiel !" affirme Nicole, d'une voix pleine d'énergie.

Marcel Meys a connu les deux guerres mondiales. En 1937, il devient taxi-ambulancier et aidera la Résistance avec son ambulance car il pouvait circuler assez librement. Il dirigera ensuite un garage à Saint Romain en Gal. Marié en 1930, avec Marthe, il aura une fille unique, Nicole. Son épouse décède en 1998. Il a une petite-fille, Christine, 57 ans, et un arrière-petit-fils, Guillaume, 24 ans.

Ecoutez le témoignage de Nicole, la fille de Marcel Meys Copier

Son secret de longévité

Comment Marcel Meys vit-il la crise du Covid ? "Il est au courant, pour la pandémie. Mais il n'a pas été vacciné. Son médecin ne voulait pas. En revanche, tout son entourage l'est et comme il ne sort pas, il n'y a pas de risque qu'il attrape le virus! Nous voir avec un masque ne l'a pas dérangé" explique Nicole, sa fille.

Alors quel est le secret de la longévité de Marcel Meys ? Manger et dormir à heures fixes, pas d'excès et quand il le pouvait encore jouer au scrabble pour entretenir le cerveau.

Marcel pense-t-il à la mort ? Sa fille se récrie : "Oh, non ! Il ne la voit pas comme une délivrance. Il n'en parle pas. Il est là, il attend. C'est tout!"