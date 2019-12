Le nouveau funiculaire de Bourg-Saint-Maurice en met plein la vue !

Bourg-Saint-Maurice, France

Ce vendredi est inauguré le tout nouveau funiculaire qui relie Bourg-Saint-Maurice à la station des Arcs. Testé cet été, vous pourrez l'utiliser pour toute la saison hivernale à partir de ce samedi 14 décembre.

Le bébé tout neuf a été construit par POMA. L'investissement est de plus de 7 millions d'euros. En plus des rames, la gare de départ a été entièrement réaménagée pour un million et demi d'euros injectés par Bourg-Saint-Maurice. La Région Auvergne-Rhône-Alpes participe avec plus de deux millions d'euros.

Éco-responsable

C'est donc un atout majeur pour le tourisme. Une belle image pour la com' aussi. Cette liaison en funiculaire existe depuis trente ans, mais le nouveau joujou moderne devient un axe de communication à l'heure où les stations de ski tentent de camoufler les enneigeurs, et où les bouchons de la route du ski - "les naufragés de la neige" - font régulièrement la Une des journaux télévisés. Le funiculaire est "100 % électrique et donc éco-responsable" indique le maire de Bourg, Michel Giraudy. "Le changement climatique est pris en compte", assure l'élu.

Le grand départ sous la neige. - Mick Allouis

"Une montagne vertueuse en matière d'environnement" , insiste le dossier de presse. De fait avec 1.500 skieurs par heure, 600.000 passages par an, on mesure ce que l'infrastructure va économiser comme émission de CO2.

Chaque rame contient 250 passagers.

Une vue imprenable

La station de ski mise sur l'attrait touristique d'un tel équipement. Le funiculaire est une attraction en soi, un peu comme un manège. On grimpe de 800 mètres en 7 minutes avec une vue fantastique, sur quasiment trois kilomètres. Une partie du toit est surélevée pour que tout le monde ait la même vue imprenable. Le poste de conducteur est installé au milieu, pour ne pas pénaliser les voyageurs de l'avant qui auront l'impression de conduire eux-même le funiculaire.

► 14 euros l'aller-retour pour les adultes. 11 euros pour enfants de 5 à 18 ans. C'est gratuit pour les moins de 5 ans.