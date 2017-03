Le nouvel Airbus en test au-dessus de Perpignan

Le dernier-né d'Airbus est venu tester des atterrissages et des décollages ce lundi matin sur le tarmac de l'aéroport de Perpignan. Une habitude pour l'avionneur européen.

C'est toujours un spectacle saisissant dans le ciel des Pyrénées-Orientales. Parti des usines de Toulouse, un Airbus en phase d'essai est venu réaliser neuf "touch and go" ce lundi matin sur le tarmac de l'aéroport de Perpignan : une série d'atterrissages et de redécollages pour tester les capacités de l'appareil. Les conditions météo (vent et pluie) étant idéales pour observer les réactions de l'avion.

L'avion est un A350-1000, la nouvelle version de l'A350. Un bi-réacteur long courrier de plus de 350 sièges. Il s'agit d'un des trois appareils d'essais de l'avionneur européen. C'est la première fois qu'il venait en test à Perpignan.

L'A350 en train de réaliser des "touch and go" sur le tarmac de l'aéroport de Perpignan - Dominique Weigel / @hydra_66