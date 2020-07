Le Palais idéal du Facteur Cheval sera-t-il le monument préféré des Français ?

Le Palais idéal du Facteur Cheval, prochain monument préféré des Français ? Le site de Hauterives (Drôme) sera face à 14 autres monuments pour remporter le titre.

Fort de ses 305 000 visiteurs l'année dernière, le Palais idéal mise sur son côté populaire. "Il parle à tous, aux petits, aux grands, assure Frederic Legros, le directeur du Palais. Les enfants viennent s'émerveiller du bestiaire, les adultes de son histoire et de sa construction."

Un Palais qui parle à tout le monde

Le Palais a aussi inspiré de nombreux artistes au cours de l'histoire. "Il a tellement d'aspect qu'il parle aussi bien au grand public qu'à un public très spécialisé assure Frederic Legros. Depuis sa création, tous les plus grands artistes ont salué et rendu hommage au Facteur Cheval, que cela soit Picasso, Dalí, Magritte ou des intellectuelles comme Simone de Beauvoir ou Marguerite Duras. On relisait dernièrement les mots de Catherine Deneuve et Jeanne Morreau dans le livre d'or, enchaîne Frederic Legros.

"C'est un palais qui plaît à beaucoup de monde. J'espère que ce côté populaire et unique au monde permettra de le faire élire."

Les votes débutent lundi 6 juillet, à la fois par Internet et par téléphone et se terminent le 26 juillet. "Il y aura aussi un tournage la semaine prochaine, confie le directeur du Palais idéal. Nous avons convié différentes personnes pour parler du Palais, de son histoire, de sa restauration, de son impact. Tout ça sera diffusé en septembre." Le gagnant sera révélé lors de cette émission en septembre.