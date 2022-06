Le palmarès des prénoms 2021 en Drôme-Ardèche

L'Insee a publié ce lundi son traditionnel classement des prénoms les plus donnés en France en 2021. Jade et Gabriel arrivent en tête au niveau national. C'est un peu différent dans nos départements.

Les nouveaux parents ont-ils fait preuve d'originalité l'an dernier en Drôme-Ardèche ? L'Insee révèle le classement des prénoms les plus donnés en France en 2021 : chez les filles, Jade, Louise et Emma. Côté garçons, Gabriel, Léo et Raphaël sont sur le podium.

En Ardèche, c'est Léna qui emmène le trio de tête devant Alba et Louise. Chez les garçons, Léo a été le prénom le plus donné l'an dernier avec Gabin et Raphaël.

Dans la Drôme : Louise, Alba, Mia chez les filles, Gabriel, Gabin, Maël pour les garçons.