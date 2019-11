Le panda roux de l'espace zoologique de Saint-Martin la Plaine a été retrouvé samedi matin

Saint-Martin-la-Plaine, France

Disparu depuis une semaine, le panda roux de l'espace zoologique de Saint-Martin la Plaine a été retrouvé dans un arbre ce samedi matin. Les équipes du zoo ont été appelées par un habitant de la commune. Il est en bonne santé mais a un peu maigri.

Dans la nuit du 14 au 15 novembre, les importantes chutes de neige ont cassé de nombreuses branches dans le parc. Un des petits pandas avait su en profiter pour passer d’arbre en arbre et sortir de l’enceinte de son enclos.

"Sa femelle lui a mis une claque"

Le propriétaire de l'espace zoologique, Pierre Thivillon, était soulagé samedi matin. "Il était dans un arbre, on l'a incité à descendre et puis on lui a mis le 'filochon' sur la tête, comme un papillon". Après sept jours dans la nature, "il est en bonne santé, il a un peu maigri selon le vétérinaire, mais surtout quand il est revenu dans son enclos il a pris une claque par sa femelle. Il ne faut pas partir comme ça", s'est amusé le responsable.