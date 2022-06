Le paquebot grand luxe "The World" en escale à Nantes

Le paquebot grand luxe "The World" va faire escale à Nantes pour trois jours. Il arrive dans la nuit de vendredi à samedi et il repartira le lundi 13 juin vers Lorient.

Des passagers aussi copropriétaires du paquebot

Sa spécificité, c'est que c'est le seul paquebot au monde dont les passagers sont aussi les propriétaires des 165 cabines ou plutôt appartements, vue leur taille. "The World" navigue constamment autour du globe. Ce sont ses résidents et le capitaine qui décident, chaque année, du voyage. Cette année, en plus de toute la côte Atlantique de la France, ils longeront aussi une partie de l'Inde, de l'Amérique du sud côté cordillère des Andes et du Groenland.

Et il s'apparente finalement plus à un immeuble flottant qui se déplace qu'à un paquebot comme ceux qu'on a l'habitude de voir.