21000 Dijon, France

Vous croyez aux fantômes? Aux esprits? Aux revenants? Alors sachez qu'il existe chez nous à Dijon un salon du Paranormal baptisé "ParaExperiences". Après une première édition l'an dernier qui a attiré 2 100 visiteurs, la deuxième mouture a lieu ce samedi 8 et ce dimanche 9 septembre 2018 au Palais des Congrès. Ce salon aborde le Paranormal sous toutes ses formes : sciences, croyances, ufologie et culture populaire. A découvrir notamment: un musée de l'étrange et ses objets ésotériques anciens, des ateliers chamaniques ou encore un stand de tir aux... fantômes!

Autre activité qui en général plaît énormément: l'hypnose de spectacle. Lucile Vukovic, l'organisatrice du salon. "Il y a vraiment des exercices qui sont très drôles par exemple vous faîtes croire à une personne que la chaussure qu'il tient dans la main est un téléphone et il va se mettre à téléphoner avec sa chaussure". Sur place vous pourrez aussi rencontrer des enquêteurs paranormaux. Comment "travaillent"-ils ? Lucile nous en dit plus. "En fait l'idée c'est d'aller dans des lieux où il y a eu un fort taux de mortalité à un moment donné dans l'histoire. Cela peut être une ancienne maison de retraite, un ancien sanatorium, d'anciens manoirs et d'y faire des investigations avec un matériel un peu technique". Bruits étranges, portes qui claquent sans courants d'air. "Il faut savoir que dans 80% des cas il y a une explication rationnelle à tout. Par exemple des bruits dans les murs cela peut-être des animaux, des infiltrations d'air. Mais dans 10 à 20% des cas il n'y a pas d'explications. C'est là que cela devient intéressant."

Nicolas leader du groupe XperienZ © Radio France - Thomas Nougaillon

Parmi les stands dressés dans le Palais des Congrès, celui du ­groupe d’enquête "Spirit XperienZ", justement. Nicolas, gérant d'un magasin d'électronique, l'a créé en 2015. Avec son arsenal électronique lui et ses deux "collègues" traquent les phénomènes paranormaux. Ils ont déjà une trentaine d'enquête à leur actif en Côte-d'Or. Des enquêtes filmées, visibles sur YouTube, ils se déplacent sur demande et gratuitement pour enquêter. Vous pouvez les contacter via leur page FaceBook. "Les trois principaux outils que l'on utilise pour les chasses aux fantômes sont un outil qui réagit aux vibrations, on a aussi un détecteur de champs électromagnétiques, le troisième est beaucoup plus difficile à déclencher" explique Nicolas, un appareil grésillant entre les mains.

Ces drôles de machines servent à repérer des mouvements ou des champs magnétiques © Radio France - Thomas Nougaillon

Mais le jeune homme a t-il déjà vu des fantômes au cours de ses enquêtes de terrain? "J'ai envie de vous poser une question en retour. Qu'entendez-vous par "fantômes"? Le fantôme c'est quelque chose de très personnel. Pour certains c'est un défunt, pour d'autres c'est une énergie, une vibration... Alors est-ce que j'ai déjà vu un fantôme? J'ai envie de dire "non". J'ai déjà assisté à des phénomène inexpliqués. Mais à partir du moment où l'on ne sait pas ce qu'est un fantôme, finalement c'est un peu dur à dire".

Ceci n'est pas un "nounours", c'est un détecteur de mouvement! © Radio France - Thomas Nougaillon

Le Salon ParaExpériences Dijon 2018 ce sont plus de 53 conférences, 70 stands et 180 intervenants. Parmi eux vous pourrez voir Georges Caudron, la voix de Fox Mulder, dans la célèbre série X-FILES. L'ouverture des portes est prévue ce samedi à 10H00, elles se refermeront dimanche à 20H00. Prix d'entrée 15 euros pour deux jours pour un adulte, le pass week-end enfant de - de 16 ans c'est : 13 euros. Tarif adulte 1 journée : 10,00. Tarif enfant - 16 ans, 1 journée : 8,00 et c'est gratuit pour les - 10 ans.

Affiche du salon ParaExperience © Radio France - Thomas Nougaillon