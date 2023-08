Le parc Argonne Découverte lance un appel pour retrouver un de ses perroquets

Depuis ce lundi matin, les salariés du parc Argonne Découverte à Olizy-Primat dans les Ardennes sont à pied d'œuvre pour retrouver Stitch, l'un de leurs perroquets, un ara jaune et bleu, qui s'est enfui. Selon le parc, il pourrait se trouver dans un village voisin.

Sur ses réseaux sociaux, le parc animalier a publié un appel. Il demande à quiconque aurait croisé Stitch de le prévenir mais de ne surtout pas intervenir pour le toucher ou l'attraper, au risque de le stresser.

Stitch et son comparse Lilo sont arrivés au parc en 2018. Stitch avait déjà fugué en décembre 2021 . Il avait finalement été retrouvé sain et sauf après deux jours et deux nuits dehors.