Le parc Du Coq à l'âne récupère les sapins pour régaler chèvres, moutons et lamas

Si vous êtes autour de Saint-Georges-de-Rex dans le marais poitevin et que vous ne savez pas quoi faire de votre sapin maintenant que les fêtes sont passées, sachez que le parc Du Coq à l'âne les récupère. Cette opération, une alternative à la déchèterie , est organisée pour la deuxième année. Jusqu'au 10 janvier, vous pouvez déposer votre sapin naturel, sans traitement ni neige artificielle, à l'emplacement prévu sur le parking du parc.

Riche en nutriments

Des sapins donnés ensuite donnés à grignoter à certains animaux. Pas les ânes. Mais les chèvres, les moutons, les lamas ou encore les alpagas se régalent. "C'est riche en nutriments. C'est un petit plaisir, ce n'est pas une alimentation générale ni classique", précise Quentin Cornet, responsable communication du parc Du Coq à l'âne. "Ça leur permet aussi de jouer avec. Ils le déplacent, le croquent, se font les dents. C'est important aussi l'usure naturelle de la dentition". Les troncs restants seront ensuite broyés en copeau pour la végétation et les abords du parc. L'an dernier, entre 15 et 20 sapins avaient été collectés.

Et ce n'est pas la seule opération récup' au parc Du Coq à l'âne. Depuis 2022, grâce à la loi anti-gaspillage, des fruits ou légumes qui ne peuvent plus être vendus dans les supermarchés sont réutilisés. De quoi ravir notamment les perroquets qui adorent les pommes. Le parc Du Coq à l'âne qui rouvrira au public le 8 avril 2023 avec, comme nouveauté, des animations non plus seulement l'été mais tout au long de l'année.