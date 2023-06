Treigny : le parc naturel de Boutissaint accueille deux bisons

Grhubert et Gronnoyer sont arrivés vendredi au parc naturel de Boutissaint à Treigny (Yonne). Ce sont deux bisons, deux mâles âgés de deux et trois ans. Ils sont nés en 2019 et 2020 dans le parc belge des Grottes de Han. Ces bisons d'Europe sont une espèce protégée car en voie de disparition.

Ils moins gros mais beaucoup plus rapides et mobiles que leurs cousins d'Amérique, ce qui les rend aussi très dangereux. C'est pour cette raison, qu'ils ne seront pas en totale liberté comme les 400 animaux sauvages (cerfs, daims, sangliers et mouflons) qui arpentent les 480 hectares du Parc de Boutissaint. Grhubert et Gronnoyer seront dans un enclos à part de deux hectares.