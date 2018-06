C'est une idée originale et suprenante du Syndicat de l'orge. A Bretigny-sur-Orge (Essonne), un parking de 17 places a été inauguré cette semaine. Ce parking totalement biodégradable absorbe l'eau de pluie et permet aux animaux de se déplacer sans encombres.

Brétigny-sur-Orge, France

Ce parking inaugurée cette semaine est entouré d'un bassin ( le bassin de Carouge, autrefois fréquenté par les véliplanchistes) et d'une végétation variée, il y a des oies bernaches et des habitations juste à côté. Thierry, voisin du parking a du mal à comprendre l'intérêt d'une telle idée : "Je trouve ça stupide, c'est beaucoup d'argent dépensé pour rien". 210.000 euros ont été investit et intégralement pris en charge par le Syndicat de l'orge. Soit 20 à 30% plus chèr qu'un parking traditionnel mais, l'usage le dira, peut-être plus résistant.

Des noyaux de pêches à la place du bitume

Des noyaux de pêche à la place du bitume © Radio France - Valentin Dunate

Au lieu du bitume pour acceuillir les voitures, c'est une dalle plastique issue du recyclage qui a été mis en place et à l'intérieur de cette dalle, il y a des noyaux de pêche. Tout ça donc, pour absorber l'eau de pluie et permettre aux animaux : les insectes et les escargots nottament de se déplacer sans encombres. Derrière cette idée il y a Emmanuel Pranal, responsable du service rivières et paysages du Syndicat de l'Orge. Il est urbaniste paysager de formation.

"A partir du moment où l'on créé une continué biologique, qu'il y a une micro faune du sol qui persiste, qu'il y a un pasage possible pour les animaux, c'est réussi. Nous ne sommes pas sur une route, la nuit, il y a personne. On sait d'alleurs que les gastéropodes se déplacent quasiment jamais en milieu de journée sinon il déséche. Donc oui, c'est ce genre de choses qu'on vise. Ca peut paraitre une goutte d'eau mais si ce genre d'opération se répète un certain nombre de fois sur le territoire, à grande échelle et bien finalement, ça aura un impact".

A quand le feu rouge à escargot ?" - Thierry, voisin du parking

Thierry, le voisin "des quoi ?", des gastéropodes, se demande désormais "Donc, ils vont pouvoir traverser la route, il va falloir mettre un feu rouge pour escargot ?"