Le parkour à la fête lors du prochain festival Kultur Mix de Dijon

Ils sont environ 80 à pratiquer le parkour sur Dijon. Un sport boosté par le film de Luc Besson "Yamakasi" au début des années 2000. Présenté à tort comme un sport extrême, dans la philospohie, il est en fait très proche des arts martiaux.

Connaissez-vous le "parkour" avec un "k"? Non? Ce n'est pas étonnant! Même si elle est en nette expansion cette pratique sportive -pas tout à fait comme les autres- reste un peu confidentielle! Le "parkour" c'est en fait l'art de franchir des obstacles urbains et mettre au point des techniques de franchissement dans la rue. Ce qu'on appelle "un obstacle" dans le jargon des "traceurs" -ceux qui pratiquent le "parkour"- cela peut-être un arbre, un rocher, une barrière, des escaliers... Cela peut également être le vide: un saut entre deux toits par exemple!

Romain Sirot nous montre le saut le plus mythique de Dijon pour les amateurs de parkour même s'il est loin d'être représentatif de cette pratique ouverte de 6 à 99 ans! © Radio France - Thomas Nougaillon

Et figurez-vous qu'à Dijon nous possèdons l'une des plus anciennes associations consacrée à ce sport en France. Elle se nomme "Dijon Parkour Crew", elle est née en 2004. Tout est parti des "Yamakasi", ce film sorti en 2001, avait marqué une partie de la jeunesse de l'époque. Vous avez peut-être aperçu les "traceurs" Dijonnais lors de leurs entraînements en plein air du côté de la place Grangier, du Centre Dauphine, sous le Pont Eiffel ou bien encore vers la Fontaine-d’Ouche.

Des "traceurs" Dijonnais à l'entraînement - DPC

Pour pratiquer le "parkour" pas besoin d'être un athlète accompli. L'important n'est pas de faire des figures acrobatiques, ou des saltos. Au final seul compte le franchissement. Pas besoin d'être beau à voir, il faut être efficace. De plus, il n'existe pas de compétition de "parkour" ce sont plutôt des initiations qui sont organisées. Contrairement à ce qu'on pourrait penser, le "parkour", est une activité ouverte à tous!

Les médias véhiculent une image déformée

Le président du "Dijon Parkour Crew", Romain Sirot. "On souffre énormément de l'image véhiculée par les médias qui tentent de nous faire passer pour un sport de l'extrême alors que nous on aime à dire "chacun son parkour" chacun trouve ses obstacles de la vie, ses difficultés, j'aime assez cette image du petit papi de 80 ans qui doit aller prendre son bain, son obstacle à lui c'est franchir le rebord de la baignoire, ça c'est son parkour à lui". L'association planche d'ailleurs sur un projet pour l'an prochain: mettre en place des séances "baby" pour les 3-5 ans ou et des séances séniors pour les plus de 60 ans.

Quelques membres du Dijon Parkour Crew - DPC

Le Dijon Parkour Crew en chiffres

Le "Dijon Parkour Crew" possède aujourd'hui 88 membres (86 garçons pour seulement 6 filles), à la création de l'association en 2004 ils étaient une toute petite dizaine! Vous pourrez voir certains d'entre eux à l'action le 27 mai prochain lors du festival "Kultur Mix" de Dijon avec une démonstration grandeur nature à partir de 16h au jardin Darcy.

Comment contacter l'association?

Pour assister au principal entraînement de parkour rendez-vous les mardis soir à partir de 19h place Darcy. Il est ouvert aux plus de 14 ans. Mais d'autres entraînements s'adressent aux enfants dès 6 ans. Pour en savoir plus: rendez-vous sur la page Facebook de l'association "Dijon Parkour Crew". Vous pouvez également appeler ce numéro de téléphone 06 10 86 35 12. Ou encore contacter la maison des associations, 2 rue des Corroyeurs à Dijon.

La Fédération Française de Parkour est Dijonnaise

Environ 2 000 personnes pratiquent le parcours dans une association en France. La fédération française qui regroupe l'ensemble d'entre elles est d'ailleurs basée à... Dijon! Elle est présidée par Sidney Grosprêtre, ancien président du "Dijon Parkour Crew".