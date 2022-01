Le passage d'un loup confirmé dans le département de la Marne grâce à la photo d'un chasseur

C'est une observation rare dans la Marne et elle date du vendredi 7 janvier : ce matin là vers 9 h, un chasseur marnais a aperçu un loup en plein milieu d'un champ et l'a photographié. Et ce chasseur a eu le bon réflexe : envoyer la photo à la Fédération des chasseurs de la Marne qui s'est rendue sur le secteur de trois communes, le Fresne, Moivre et Coupéville en pleine plaine châlonnaise pour faire des relevés d'empreintes.

Le loup formellement identifié

Malgré la qualité plutôt moyenne de la photo, tous les critères permettant de dire que c'est un loup ont été cochés : les oreilles, les pattes, ou encore les nuances dans le pelage. Les éléments d'observation ont ensuite été transmis au réseau national Loup lynx piloté par l'Office français de la biodiversité (OFB) qui a validé donc valider le passage d'un loup. Ca ne veut pas dire que le loup est "présent" dans la Marne, car il s'agit certainement d'un loup en transit selon la Fédération des chasseurs de la Marne.

Un loup en transit ?

La Fédération qui a décidé de donner l'information sur sa page Facebook et sur son site internet -chose plutôt rare-. Pour à la fois appeler à la vigilance les chasseurs, rappeler que le loup est une espèce protégée, et pourquoi pas récolter d'autres informations sur le loup. "Pour une meilleure connaissance de l’espèce, de ses incursions ou déplacements sur notre territoire, nous vous encourageons vivement à partager vos informations ou observations", explique la Fédération des chasseurs de la Marne sur son site.