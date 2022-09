Le Pays de Belvès honore son marchand de légumes

C'est une figure emblématique du marché du Pays de Belvès qui s'apprête à prendre une retraite bien méritée. Serge Lamongie, 76 ans, vend ses légumes sous la halle de la commune depuis 40 ans. Une histoire d'amour et de fidélité qui a démarré le 29 août 1982, se souvient Yannick, son neveu et successeur.

Né à Sainte-Colombe en Brulhois (près d'Agen), Serge Lamongie a grandi au sein de l'exploitation agricole de ses parents. Après son service militaire effectué chez les parachutistes, il deviendra conducteur de pelles mécaniques et bulldozers dans le Gers. De retour dans le Lot et Garonne, il travaillera quelques années pour un grossiste spécialisé en fruits et légumes avant de s'installer à son compte en 1980 en tant que primeur ambulant.

Ce samedi 3 septembre, Serge Lamonzie vendra ses légumes pour la dernière fois. Christian Léothier, Maire du Pays de Belvès, organisera une cérémonie pour saluer sa fidélité.

Pour lui, le marché de Belvès, c'était une mission, il se sentait obligé de venir, c'est sa deuxième maison !

Serge Lamongie recevra pour l'occasion un trophée personnalisé et la médaille de la ville. Un verre de l'amitié sera proposé à tous les fidèles du marché. Une cérémonie où les souvenirs et l'émotion seront au rendez-vous.