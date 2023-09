"Le paysage est sublime", à Guéthary, les grandes marées séduisent les plagistes

Difficile de dire qui du ciel ou de l'océan était le plus bleu ce samedi 30 septembre. Pour ce dernier jour du mois, les plagistes sont venus (re)découvrir la plage de Cénitz à Guéthary, laissée découverte plus que d'habitude à marée basse à cause des grandes marées. L'occasion de profiter du paysage, et de la météo , particulièrement clémente.

ⓘ Publicité

Une carte postale

Assise sur ses talons, face à l'océan, Chloé a sorti ses pinceaux. À l'aquarelle, profitant du calme de la plage, elle peint la porte d'une vieille bâtisse, mais pourrait tout aussi bien s'essayer à peindre le paysage devant elle. "Il faudrait commencer par la ligne d'horizon, et peindre du fond vers l'avant, le ciel, l'eau, les rochers puis le sable" sourit-elle. Il faut dire que la plage de Cénitz ne se révèle pas si souvent que ça de cette manière à ceux qui s'y installent dessus. "C'est vrai que d'habitude, l'eau est beaucoup moins basse" raconte Delphine.

Venue d'Orthez, elle a amené avec elle son ami Pierre. "On voulait se baigner, mais là, l'eau est trop loin, je dirais à 150 mètres, et je ne vais pas me risquer à marcher sur les rochers." Mais les deux amis ont trouvé de quoi s'occuper : "on profite du soleil et de la superbe vue" expliquent-ils... en trinquant avec leurs bières.

Eux aussi venus du Béarn, Anna, son conjoint Didier et son fils Clarence ont trouvé comment explorer différemment la plage. "Au début je ne comprenais pas pourquoi on était venu, puisque c'était difficile d'aller se baigner" raconte Anna. Puis elle a vu Didier et Clarence se diriger vers les rochers. "Il y a les trous d'eau, on peut y voir les crevettes et les crabes" explique Didier. "J'en ai vu 19 !" s'exclame Clarence. "Mais on ne les pêche pas, juste on regarde." Pour cette fois, il a laissé son maillot. Mais à la prochaine occasion, c'est promis : fini les crabes, et tous à l'eau.