Le peintre brestois Ramine propose chaque jour un coloriage pour s'occuper pendant le confinement

Pas toujours facile d'occuper les enfants en cette période de confinement. Et surtout de se renouveler. Sur sa page Facebook, l'artiste Ramine propose d'occuper leur esprit, en le laissant vagabonder.

Chaque jour, il propose un coloriage, dessiné par ses soins.

Même sans imprimante !

Et l'artiste pense même à ceux qui n'ont plus d'encre dans leur imprimante : "Si vous n'avez plus d'encre agrandissez l'image jusqu'à la taille d'une feuille A4 sur votre écran et apposez cette dernière sur l'écran, explique-t-il. Ensuite avec un crayon, décalquez délicatement les contours. N’appuyez pas trop fort parce que certains écrans comme ceux des ordinateurs portables sont un peu souples et peuvent êtres endommagés si on y va trop fort. Vous pourrez renforcer les traits plus tard avec un feutre noir loin de l'écran."

Et pour les grands... un récit de voyage !

Les plus grands ne sont pas oublié par le peintre au grand coeur : "je relate aussi un voyage en maritime à bord de la Belle Poule aux USA, ajoute-il, avec des textes et des peintures aussi".