Le père du jeune supporter de l'OM qui s'est fait voler son téléphone "remercie fort les Marseillais" !

C'est une belle histoire de solidarité entre supporters de l'OM ! Ce dimanche 14 mai, avant le match OM-Angers, Kyllian, 15 ans, venu de Dunkerque pour voir le match, s'est fait voler son téléphone sur le parvis.

500 euros récoltés en quelques minutes

En pleurs, le minot du Nord décide tout de même d'aller voir un speaker pour faire passer une annonce pour son téléphone volé. Le speaker, c'est Eric Akopian, président de l'association Clean my Calanques . Il décide de lancer spontanément une cagnotte au mégaphone.

Et là, ça s'emballe : il va récolter en tout un peu plus de 500 euros en quelques minutes : "J'en croyais pas mes yeux, explique Kyllian. Je m'attendais à beaucoup moins d'argent ! Je ressentais de la joie et de la tristesse aussi parce que j'avais peur de me faire engueuler par mes parents."

Tous les Marseillais invités au Carnaval de Dunkerque !

Le papa, David, au contraire est très heureux pour son fils. **"***Je remercie fort tous les Marseillais d'avoir fait en sorte qu'il passe un bon week-end.*"

Ce fan de l'OM, à tel point qu'il a tatoué dans le dos "Marseillais jusqu'à la mort", invite tous les Marseillais au Carnaval de Dunkerque : "On a pas le soleil et la chaleur mais on sait recevoir".

Le rêve de Kyllian, c'est de rencontrer les joueurs de l'OM, "pour leur faire un petit pont", ose-t-il. Le défi est lancé !