A une semaine du réveillon, France Bleu Picardie tend le micro à un invité exceptionnel ! Le père Noël, installé place Gambetta à Amiens se confie sur les demandes des enfants et aussi sur la situation sanitaire qui pèse un peu sur la magie des fêtes.

Avec le père Noël à Amiens, "il y a tellement de gens qui viennent me voir et pas que des enfants"

A une semaine tout pile du réveillon France Bleu Picardie vous offre un peu de magie! Malgré son agenda très chargé, le père Noël, installé dans son chalet de la place Gambetta d'Amiens a pris le temps de répondre à nos questions !

Il confie qu'il a "arrêté de compter les enfants", tellement nombreux à passer le voir dans son chalet. Le père Noël est installé place Gambetta, au cœur du marché d'Amiens. Depuis le 27 novembre, il voit donc défiler les petits mais aussi leurs parents. "Il y a également des adolescents qui prennent des selfies, des grands mères et des grands pères", s'enthousiasme l'homme en rouge au rire généreux.

Comme tout le monde, le père Noël doit aussi composer avec l'épidémie de Covid-19. "On a tout fait pour réussir. Je ne porte pas de masque mais on garde une bonne distance. les enfants sont installés sur mon fauteuil et moi je suis juste derrière."