En Images : Le Père Noël aidé par un généreux bienfaiteur fait le bonheur d'un village en Charente-Maritime

il est venu sans ses rennes, laissés au repos avant la grande tournée de la nuit du 24 décembre, mais juché sur un impressionnant char illuminé ! Le Père Noël a distribué en avant première des cadeaux en fin de semaine dernière à une cinquantaine d'enfants du petit village de La Vergne (680 habitants), à l'est de la Charente-Maritime, près de Saint Jean d'Angély. Il était accompagné d'un lutin bienfaiteur, Jacques Guérin généreux bienfaiteur, du maire Alain Ingrand, et de bénévoles du foyer rural qui eux, distribuaient du vin chaud et des chocolats aux parents.

"Tout le monde vient, on offre du vin chaud, on se pose un quart d'heure, on discute, c'est un beau moment de rencontre" se félicitait le maire Alain Ingrand. "On est ravis d'avoir un administré qui offre ce noël à la commune" ajoutait-il. L'administré en question, Jacques Guérin, est arrivé il y a 6 ans à La Vergne, et il a été attristé de voir que le noël municipal, petite commune oblige, se bornait à quelques chocolats. Depuis il offre tous les ans des cadeaux à tous les enfants du village. Cette année "Jacques" comme tout le monde l'appelle, a un peu forcé sur le budget qui est passé de 600 à 1 000 euros.

D'une masion à l'autre, c'est tout un cortège qui sillonne les rues de La Vergne © Radio France - Marie-Laurence Dalle

"Je choisis les jouets dans les magasins en promotion, toute l'année je parcours les magasins" explique le généreux bienfaiteur. "Je fais ça pour les enfants parce que j'ai eu une enfance très malheureuse" ajoute Jacques Guérin. Avec un papa ouvrier agricole, et une maman handicapé de la polio, il n'a jamais eu de "noël comme ça", mais recevait simplement une orange. Aujourd'hui à la retraite, il a "ce qu'il faut" alors il donne aux autres ce qu'il n'a pas eu. "Les enfants sont très contents et puis moi aussi".

Petits et grands, ravis d'avoir la visite du Père Noël © Radio France - Marie-Laurence Dalle

En fait, tout le village est content. C'est une occasion de se rassembler dans une commune où les maison sont disséminées de part et d'autre de la route départementale 739. Au point que l'an dernier, quand le covid a interdit la distribution au foyer municipal, tout le monde s'est dit qu'il fallait imaginer autre chose. C'est Monsieur le Maire qui a trouvé : le Père Noël n'avait qu'à se déplacer, de maison en maison. La formule rencontre un tel succès, qu'elle pourrait bien être pérennisée, même lorsque le Covid sera derrière nous.