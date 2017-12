Thomas Bals a une double et même une triple vie. Le jour il travaille dans le social. La nuit ou les weekend il est artiste. Il a participé à l'émission "Un incroyable talent". Il a créé l'association "Rêver d'être une star". Depuis une dizaine d'années, il donne la main au père Noël en allant distribuer les cadeaux. Mais lui n'a pas droit au traîneau avec les rennes, il doit se contenter d'une voiture. Et il lui est parfois arrivé de drôles de mésaventures.

Une fois justement j'ai failli me retrouver dans une piscine, il faisait très noir, les lumières ne s'allumaient pas et il y avait la piscine , je ne l'avais pas vue... Il m'est arrivé des fois dans des trajets très courts de rencontrer des gens, au feu, en voiture, qui voient le père Noël et qui ne peuvent s'empêcher de venir demander une photo