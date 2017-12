Le Père Noël des Galeries Lafayette de Paris est Mayennais !

Si vous vous êtes baladé dans les Galeries Lafayette de Paris, Boulevard Haussmann, vous avez peut-être aperçu le Père Noël. Et bien sachez qu'il est Mayennais ! Christian Poincheval habite Gesvres. Jusqu'au 24 décembre l'homme joue au Père Noël à Paris et c'est plutôt physique.

Depuis le 10 novembre, Christian Poincheval s'installe tous les jours dans un canapé rouge au cinquième étage. Entre les flashs des appareils photos, la musique d'ambiance dans les Galeries Lafayette et les sollicitations des enfants, ce Père Noël ne ménage pas sa monture. "Je me suis beaucoup préparé intérieurement. Car d'après moi c'est une performance. 44 jours à être dans la peau d'un personnage, de le jouer, ce n’est pas si simple que cela. Il faut éviter de tomber dans la répétition. Et puis ce bruit qui m'entoure et bien ... c'est un bruit d'ambiance. La musique n'est pas trop forte et il n'y a pas trop de chansons du père noël. Il n'y a que du bonheur" sourit Christian Poincheval.

Du vin rouge pour se maintenir en forme ...

Pour entretenir cette voix rocailleuse, le père noël à un remède bien à lui. "Et bien le midi il faut un petit verre de rouge, c'est obligatoire. À consommer avec modération" (il imite le Père Noël). En cas de fatigue, Christian Poincheval garde le sourire et le goût de la petite blague, même quand on lui demande son âge. "J'ai 68 balais ... ça en fait des balais. Ça balaie dur" s'exclame-t-il. Christian Poincheval est père noël depuis ses 25 ans. Les Galeries Lafayette ont repéré notre père noël mayennais grâce à des agences de communication. Son plus beau cadeau d'après lui. "Depuis très longtemps je regarde les vitrines des Galeries Lafayette et leurs animations. Et je me suis dit un jour que j'aimerai être dans ce monde-là avec ces gens-là. Finalement cela m'est tombé dessus ! Il doit y avoir un Père Noël au-dessus de moi".

... et du sourire pour les enfants !

Un Père Noël au-dessus de lui, comme une bonne étoile. Mais surtout beaucoup d'enfants, quotidiennement, qui lui réclament ... des jouets. "Ils ne perdent pas le nord" rigole le Mayennais. "Autour d'eux c'est vraiment du bonheur et du plaisir" Pour voir la barbe blanche du père noël mayennais ou entendre ses plaisanteries, vous avez jusqu'au 24 décembre au cinquième étage donc des Galeries Lafayette à Paris.

Père Noël depuis ses 25 ans

Depuis 1974, Christian Poincheval enfile sa large veste rouge, lui qui est devenu Père Noël sans le vouloir. "C'est un incident de parcours. J'étais responsable d'un centre culturel à Alençon. Et manque de pot, un jour, dans l'école en face, le Père Noël s'est trompé de jour et n'est pas venu. Du coup la directrice est venu me trouver, car à l'époque j'avais déjà une barbe même si elle était moins blanche qu'aujourd'hui, et elle m'a demandé si je pouvais faire le Père Noël". Vous connaissez la suite ...