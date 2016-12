Le père Noël à domicile pour vos fêtes : un Dijonnais offre ses services

Faire venir le père Noël chez soi le temps d'une distribution de cadeaux. C'est ce que propose un Dijonnais, depuis maintenant quatre ans.

Yves Bégin a 52 ans, il est brocanteur, et pour arrondir ses fins de mois, il enfile donc sa perruque et sa fausse barbe, endosse son costume de père Noël, s'équipe de sa grande hotte en osier, et part chez les familles qui font appel à ses services le 24 décembre au soir et le 25.

Il lui est déjà arrivé d'exercer ses talents dans un centre commercial, mais il préfère partager ces instants conviviaux au domicile de ses clients, pour la plus grande joie des plus petits. Yves Bégin raconte : « On se contacte avant, pour mettre les cadeaux sur le pas de la porte. Une fois les cadeaux dans la hotte, je sonne à la porte, avec ma grosse cloche, en disant de ma grosse voix ho, ho, ho, c’est moi le père Noël. Et là, j’entends des cris de joie ».

Un accueil chaleureux

Les enfants l’accueillent diversement. Certains ont peur de cet imposant bonhomme en costume écarlate. D’autres rient. Certains, taquins, essaient de lui tirer la barbe. Mais une fois qu’ils ont reçu leurs cadeaux, ils ne se préoccupent plus de leur visiteur.

Les parents sont moins ingrats et lui offrent volontiers du vin chaud, avec modération bien sûr. Une fois, une maman qui avait peut-être abusé du breuvage, tenait absolument à repartir avec lui pour finir sa tournée. « Je lui ai dit : ce n’est pas possible, madame ! ». Car le père Noël est un homme sérieux qui pense avant tout à assurer ses livraisons.

La prestation d’Yves Bégin est facturée 30 euros pour une demi-heure, plus les frais éventuels de déplacement s’il doit se déplacer en dehors de l’agglomération dijonnaise.

Ses coordonnées ici