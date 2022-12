Le Père Noël en plein tournée de cadeaux au CHU de Dijon

"Ho, Ho Hooo ! Bonjour, bonjour ! Regardes ce que j'ai ramené pour toi !", lance le Père Noël en ouvrant la porte de la chambre d'Elie. L'adolescent découvre ses cadeaux aux pieds, non pas du sapin, mais de son lit d'hôpital. "J'aime bien ! Cela fait plaisir", sourit Elie, encore un peu sonné par une opération. À ses côtés, sa mère apprécie le geste : "C'est une attention qui est très chouette, pour tous ces enfants qui sont ici le jour de Noël."

ⓘ Publicité

Quand les patrons jouent les Père Noël

Ils sont ainsi une cinquantaine d'enfants hospitalisés au CHU de Dijon à avoir reçu deux ou trois cadeaux ce dimanche 25 décembre de la part du Père Noël. Sous la barbe blanche et la veste rouge : un patron, membre de la CPEM de Côte d'Or. La distribution est menée par la confédération des petites et moyennes entreprises du département, qui est parvenue à collecter quelques 300 cadeaux auprès de leurs adhérents et du centre commercial "La Toison d'Or".

loading

Quelques 300 cadeaux recollectés par la CPEM de Côte-d'Or pour les enfants hospitalisés du CHU de Dijon. © Radio France - Julien Penot

"Il y a des chefs d'entreprise et des Dijonnais qui ont fait corps pour pouvoir apporter du bonheur à des enfants qui restent à l'hôpital", s'enthousiasme Sylvain Camos, membre de la CPEM et dirigeant de "EMA Event", et pour nous, c'est hors-norme parce que l'innocence des enfants, c'est ce qu'il y a de plus beau au monde."

L'opération donne également le sourire à Fréderic Huet, le chef du pôle pédiatrie : " C'est terrible pour un enfant de passer Noël dans un hôpital, et avoir des cadeaux qui arrivent comme cela de façon inattendue, c'est super important ." La bonne humeur des enfants porte aussi le personnel médical, qui doit profiter des fêtes dans les couloirs de l'hôpital.