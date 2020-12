Le Père Noël est immunisé contre le Covid et pourra apporter les cadeaux affirme l'OMS

"Je comprends les inquiétudes au sujet du Père Nöel, parce qu'il est âgé", et donc potentiellement dans un groupe d'âge plus à risque face à la pandémie, a expliqué Maria van Kerkhove, chargée de superviser la gestion de la pandémie à l'OMS. "Je peux vous dire que le Père Nöel est immunisé contre ce virus", a-t-elle affirmé, indiquant avoir eu un bref entretien avec lui. "Il va très bien et Mme Nöel va très bien également et ils sont très occupés actuellement", a rassuré la scientifique. Par ailleurs, aux enfants qui se demandaient si le Père Nöel était lui aussi touché par les restrictions d'entrées dans certains pays, Mme van Kerkhove a là encore pu rassurer. "Il sera en mesure de rentrer et sortir de l'espace aérien" à sa guise et "de distribuer ses cadeaux", a-t-elle dit.

Distanciation sociale même avec le Père Noël !

N'oubliant pas son rôle de prévention, l'OMS a rappelé les gestes barrières et les conseils pour une bonne hygiène. "Il est très important que tous les enfants du monde comprennent que la distanciation physique avec le Père Nöel et entre eux soient strictement respectées". Il faut que les enfants "se couchent tôt la veille de Nöel, mais le Père Nöel sera capable de voyager dans le monde entier pour livrer ses cadeaux".