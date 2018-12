On a rencontré le Père Noël avant sa tournée chez des enfants de Rouen

La Vaupalière, France

Il y a quelques années, une femme demande à Eric s'il peut incarner le Père Noël pour un réveillon. Il accepte et se prend au jeu. Cinq ans plus tard, il se transforme en Père Noël avec toujours autant de plaisir. Son épouse l'accompagne, elle joue à la Mère Noël ou au lutin pour l'assister.

Un scénario bien rôdé

Tous les 24 décembre soir, Eric enfile son costume rouge, ses bottes noires et bien sûr dispose sa fausse barbe. Il est Père Noël jusqu'au bout des doigts : ses gants blanc sont prêts. Il s'est également confectionné une magnifique hotte. Son épouse conduit la voiture et l'emmène au premier rendez-vous dans une famille de la région de Rouen : "Avec mon gros costume je ne peux pas du tout conduire" s'amuse Eric. Le couple récupère les cadeaux et les rangent dans sa hotte. Eric peut enfin sonner la cloche. Ça y est, le Père Noël surgit. Les enfants l'attendent bien sûr. Chaque petit à le droit à un message personnel : "Je leur demande s'ils ont été sages et s'ils me répondent oui je leur distribue les cadeaux". De quoi émerveiller les enfants ! Ensuite, il prend une photo avec eux et leur donne quelques friandises : "Les parents et les grands-parents sont également ravis".

Dans sa hotte, des cadeaux ... et plein de souvenirs

Eric a eu le droit à plusieurs surprises. Il a été de nombreuses fois accueillis avec des bonbons ou des pralines. Certains enfants avaient déjà disposés le verre de lait et une mandarine : "C'est surtout ça qu'on retient quand on sort de la maison" explique Eric. Un jour, une famille avait eu l'idée de lui confectionner un beau siège de Père Noël.

Quand on voit la magie de Noël dans les yeux des enfants c'est ça le plus important - Eric.

Les enfants ne sont pas toujours rassurés face au Père Noël : "C'est un gros monsieur rouge, ils ont parfois peur mais les parents les prennent dans leurs bras et tout se passe bien".

Être Père Noël, c'est tout un métier. Il faut parfois redoubler d'imagination : "Une jeune fille voulait voir les rênes du Père Noël, on a du dire qu'ils se reposaient et qu'il ne fallait pas les déranger". L'émotion peut submerger les parents : "Il nous arrive de voir des parents verser une larme, on se dit qu'on a bien travaillé et ça nous touche" continue le Père Noël. Il lui est arrivé de revoir les enfants d'une journée à l'autre car les parents étaient divorcés.

Ce 24 décembre, Eric le Père Noël et sa femme, se rendront dans dix familles entre 18h et 1h du matin.