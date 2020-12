Ouf, le Père Noël passera bien à Saint-Jean-de-Maurienne ! Le maire prend un arrêté "exceptionnel"

Le maire de Saint-Jean-de-Maurienne vient de prendre un arrêté, plein d'humour, afin d'autoriser le Père Noël à faire sa tournée le 24 décembre dans la commune, malgré le couvre-feu. Seule restriction, pas plus de six lutins !

Les enfants peuvent être rassurés à Saint-Jean-de-Maurienne, en Savoie ! Malgré la crise sanitaire et le couvre-feu, le père Noël fera bien sa distribution de cadeaux dans la ville. Le maire, Philippe Rollet, vient de prendre un arrêté l'autorisant à survoler et à se poser dans la commune à partir du jeudi 24 décembre minuit jusqu'au 25 à midi.

Vu le contexte, il a quand même quelques règles à respecter : pas plus de six lutins et masque obligatoire pour eux "quand ils se faufileront dans les cheminées". Autre précision du maire, "la présence du Grinch et du Père Fouettard" est formellement interdite !

"Mettre un peu de sourire sur les visages"

A travers cette initiative insolite, le maire veut "mettre un peu de sourire sur les visages dans cette période morose et des étoiles dans les yeux. Les enfants méritent d'avoir un peu plus de cadeaux que les années précédentes." L'idée est venue à Philippe Rollet "au moment des illuminations de Noël. Beaucoup d'enfants m'ont demandé si le Père Noël allait pouvoir passer. Je tiens à les rassurer."