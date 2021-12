Le Père Noël pris en flagrant délit à Nîmes

Avec l'hiver, la première neige est toujours attendue partout avec impatience. En décembre, c'est le grand barbu qui est le plus surveillé par les enfants. Et à Nîmes, le froid aidant, le Père Noël n'a pas résisté : tout de rouge et de blanc vêtu, il n'a pas pu s'empêcher ce vendredi de s'installer, certes en terrasse, mais aussi de commander certainement de quoi se réchauffer pour attaquer son long marathon !