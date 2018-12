Le Père Noël, rien que pour vous !

Il a enfilé son costume de Père Noël et propose ses services pour le réveillon, avec son elfe. Le breton Aurélien Chevalier se déplace pour les comités d'entreprise ou chez les particuliers. Son carnet de commandes est déjà bien plein.

Aurélien Chevalier, le Père Noël et son elfe Samantha Prime

Rennes, France

Aurélien a beaucoup de travail en ce moment "c'est le moment de l'année le plus chargé pour moi". Photographe professionnel, Aurélien, 31 ans, installé à Chartres de Bretagne, au sud de Rennes, joue le Père Noël tous les week-ends de décembre mais aussi le soir du réveillon et le jour de Noël. "Le but c'est que les enfants soient émerveillés, qu'ils disent à leurs parents, mais c'est le vrai Père-Noël !" Aurélien propose ses services pour les comités d'entreprises, mais aussi pour les particuliers. Accompagné de son elfe, il se déplace à domicile avec son costume. "Un costume cousu main, avec du tissu de qualité, de la belle fourrure, des grelots à mes bottes, une montre à gousset, il faut soigner les détails, les enfants y sont sensibles". Aurélien se renseigne aussi avant de venir à domicile. "Le Père Noël doit tout savoir, comment ça se passe à l'école, qui sont les copains, si l'enfant a été sage"

Pas de grosse voix, ni de Oh oh oh !

Pas question de prendre une grosse voix "même si on a 500 ans, il faut garder une voix naturelle" explique Aurélien. Le jeune homme prend très à coeur cette expérience professionnelle "l'objectif est de faire plaisir, de faire partager la magie de Noël". Pour le réveillon du 24 décembre ou le jour de Noël, il est accompagné de son elfe, il distribue des friandises, et réalise des photos qui seront ensuite adressées aux parents. Il a déjà une quinzaine de réservations pour la soirée du 24 décembre.

Le Père Noël souhaite de joyeuses fêtes aux auditeurs de France Bleu Armorique