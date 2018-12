Le Père Noël roule en bus et récolte plein de jouets à Quimper

Depuis 8 ans, le secours populaire et la QUB, les transports publics de l'agglomération de Quimper, récoltent des jouets pour aider le Père Noël. Et ça marche d'autant plus que les Maisons Pour Tous sont sollicitées cette année. Ce sera le cas à Ergué-Armel ce mercredi.

Le Père Noël et son train... euh, et son bus, bien sûr !

Quimper, France

Vous pensiez que le Père Noël était uniquement un conducteur de traîneau ? Un gars un peu "old-school", avec ses rennes et sa barbe blanche sur laquelle il marche un jour sur deux ? Détrompez-vous : l'animal a beau être vieux comme un sapin hors d'âge, il vient de passer son permis bus !

A la MPT Ergué Armel ce mercredi

Bien sûr, c'est à Quimper que ça se passe, la patrie des conducteurs de bus la plus réputée au sud de la Laponie. Mais... je vois que certains doutent encore de ce que France Bleu avance ici. Qu'à cela ne tienne : rendez-vous ce mercredi à la Maison Pour Tous d'Ergué Armel, vous verrez par vous-même.

En plus, quand vous donnez un jouet, vous avez droit à des goodies, ou à un Pass Noël, pour une journée de transports gratuite.

100 jouets l'an dernier... Déjà 600 cette année !

Voilà déjà huit ans que les transports de Quimper, la QUB, file un bon coup de main à notre bonhomme rouge et blanc préféré. Déterminé, mais un peu rouillé, le vieux. Donc une récolte gratos, c'est pas d'refus. Pari gagné : chaque année, la QUB récoltait jusque-là une bonne centaine de jouets pour le Secours Populaire dans leurs locaux commerciaux, mais cette année, avec ce bus qui se balade dans les MPT, c'est encore mieux !

Les lutins à la manœuvre

Pour ce Noël 2018, attention, jackpot... les lutins des différentes MPT quimpéroises ont considérablement grossi les rangs du Papa Noël, et déjà la semaine dernière, avec Le Moulin Vert et Kerfeunteun, ce sont près de 600 jouets rassemblés. De quoi permettre à notre papy cadeau préféré de se reposer un peu. Bon, faudrait pas non plus trop roupiller, y'a du taf le 24 au soir. Moi je dis ça...