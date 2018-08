Orléans, France

Sultan va donc retrouver sa maison et son environnement !! Ce cacatoès rosalbin de 7 ans était activement recherché depuis 2 jours par sa propriétaire. Dimanche matin, dans le quartier de la Source à Orléans, il avait réussi à ouvrir sa cage et à s'enfuir par la porte de l'appartement. Immédiatement, sa maîtresse, Martine avait lancé un appel sur " Pet Alert 45" et aussi sur la page Facebook de France Bleu Orléans.

Les pompiers appelés à la rescousse

Repéré dans un premier temps dans un arbre, sur un terrain appartenant au service des impôts, Sultan refusait de descendre. "J'avais beau l'appeler, il me répondait mais ne bougeait pas" explique Martine. Lundi soir, très inquiète pour son animal, la propriétaire de l'animal a donc décidé d'appeler les pompiers. " Mais, avec le bruit du camion et la lumière, il a pris peur et s'est envolé dans le noir vers l'école Poincaré. Et après, il a disparu".

Sultan repéré lundi soir à la cime d'un arbre - Amie de la propriétaire

Sultan finit par se réfugier sur un balcon

Mardi matin, Martine est donc repartie à sa recherche. Elle a collé une vingtaine d'avis de recherche dans le quartier et contacter un vétérinaire. Et là, coup de chance : " Je me trouvais chez le vétérinaire quand une dame a appelé pour dire qu'elle avait récupéré un perroquet sur son balcon, au 4ème étage d'un immeuble."

Je suis trop contente mais quelle histoire !!

Fin de l'aventure donc pour Sultan et gros soulagement pour sa propriétaire Martine : " Cet animal, c'est un beau cadeau que je me suis fait il y a quelques années. J'y tiens beaucoup. J'avais peur qu'il parte plus loin et qu'il mange un truc toxique et qu'il finisse par mourir". Finalement, tout est bien qui finit bien. Martine est ravie d'avoir retrouvé son Sultan : " Je vais lui faire plein de câlins et surtout renforcer la sécurité sur sa cage."

Ecoutez la réaction de Martine jointe ce mardi midi par France Bleu Orléans