Tulle, Corrèze

On l'a vu par-ci, on l'a vu par-là. Mais que diable fait ce petit cochon sur les berges de la Corrèze, en plein centre de Tulle ? Il a été aperçu pour la première fois samedi dernier. Depuis il va et vient, remonte et redescend la rivière en broutant les, heureusement ! nombreuses plantes qui poussent çà et là depuis que les travaux de renaturation de la Corrèze ont été réalisés.

Il fait son effet sur Facebook

Personne ne sait d'où il vient. Un animal sauvage ou plus sûrement échappé d'un élevage des environs. Ou encore un pauvre animal abandonné là comme d'autres abandonnent un chien. Le petit cochon, sans doute pas plus âgé de quelques mois, alimente en tout cas les conservations notamment via Facebook. Déjà plusieurs photos et vidéos circulent. Les uns demandent qu'on laisse l'animal tranquille, d'autres se demandent comment il va pouvoir sortir des berges de la rivière, pas si accessibles que ça !

Ça court vite un cochon !

Les autorités ne peuvent tout de même laisser divaguer ainsi le dit cochon. Les pompiers les premiers ont tenté une approche dimanche dernier. Sans succès. Ce lundi les services techniques de la ville ont pris le relais. Une équipe, somme toute bien fournie, est descendue dans le lit de la rivière. Elle s'était munie de l'attirail de circonstances pour la capture des animaux errants : les bottes, le lasso, le filet. Mais les cochons sont des bons sprinters. L'équipe municipale a coursé l'animal en long, en large et en travers. Mais sans plus de succès que les pompiers la veille. Le cochon de Tulle est toujours là ! Une nouvelle battue sera organisée à une date ultérieure.