Le petit Maxence est né...en pleine campagne limousine, au bord de la nationale

C'est la belle histoire du jour : une jeune femme et son compagnon, résidant à Châlus, en Haute-Vienne, ont accueilli leur enfant...dans leur voiture, au bord de la nationale 21 entre leur commune et Limoges. Une sacrée histoire...et un sacré courage pour ce jeune couple.

Tout commence le dimanche 23 avril au soir. Vers 23 heures, Déborah perd les eaux. Déjà maman d'une petite fille, elle prévient les grands parents pour venir la garder puis décide, avec son compagnon, de partir direction la clinique des Emailleurs, pour accoucher. Sauf que...cela ne va pas vraiment se passer comme cela.

"A dix kilomètres de la maison, j'ai dit à mon homme de se garer le plus vite possible" raconte la jeune femme. Le petit "bonhomme a commencé à débarquer un peu trop tôt, la tête et l'épaule était déjà sortie." C'est donc en appelant les pompiers que son compagnon va terminer le travail, et accoucher le petit Maxence.

Un cordon coupé au lacet de chaussure

De quoi effectivement laisser des souvenirs au couple**. "Je pense que niveau courage, c'est plus lui que moi" racontait la jeune femme**, admirative de son "homme" comme elle l'appelle. "On arrêtait pas de dire, 'c'est fou, c'est fou !'"

Un accouchement éprouvant, surtout que le cordon s'était entouré autour du cou du petit Maxence. "Il a tout fait comme il faut, en attendant qu'il sorte entièrement au rythme de mes contractions", et grâce notamment aux pompiers qui étaient au bout du fil.

"C'est lui qui a fait naître son fils" dit-elle fièrement. Mais ce n'est pas fini : le médecin du SAMU va leur demander de "faire quelque chose du cordon". Son compagnon va donc délacer ses chaussures et tenter d'arrêter la circulation du cordon.

Né entre Sereilhac, Flavignac et Châlus

A l'arrivée des pompiers, 15 minutes après leur arrêt sur cette route, le bébé va être transporté en couveuse jusqu'à l'hôpital, et la maman via un camion de pompiers. A leur arrivée, ils se retrouvent à la clinique des Emailleurs.

"Même à trois heures du matin, on en revenait pas. On imaginait un accouchement tranquille..." dit-elle, sans en revenir de ce qui vient de se produire. Mais, heureusement, tout va bien.

Les deux hommes de la famille se portent comme un charme, tout comme la maman, très heureuse. Le petit Maxence a été déclaré à la mairie de Limoges, mais ses parents se rappelleront toujours qu'il est né sur une route nationale, accouché par son papa entre Sereilhac, Flavignac et Châlus.