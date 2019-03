Le petit village de Thoiry va donner des noms à ses rues

Les habitants de Thoiry, dans le massif des Bauges, vont bientôt avoir vraies adresses avec un numéro et un nom de rue. Comme dans beaucoup de petites communes, ils devaient se contenter jusqu'à présent du nom du lieu-dit où se trouve leur maison. Compliqué pour recevoir le courrier par exemple.

Il sera bientôt plus facile de se repérer lorsque l'on arrive à Thoiry. Ce petit village du massif des Bauges va bientôt donner des noms à ses rues. Jusqu'à présent, elles en étaient dépourvues.

C'est un problème récurrent pour Florent. Cet agriculteur habite à "Thoiry" mais il n'a pas d'adresse plus précise. Alors les noms de rues, il est pour "rien que pour les livraisons de colis. Il arrive souvent que le livreur se perde. Alors on préfère souvent aller le chercher nous-même".

Pour La Poste, les pompiers et... la fibre optique

À bien y regarder, il y a quand même une plaque de rue apposée sur la maison de Catherine, mais celle-ci n'est pas très officielle, puisqu'elle indique simplement "Rue de la soif" "car j'habite l'ancien bar" précise celle qui vit à Thoiry depuis sept ans.

Catherine a participé à la réunion de concertation où les noms ont été présentés. "Ma rue devrait s'appeler 'Passage des Sauges' car c'est le nom qui a été donné aux champs qui sont juste au dessus."

Alors pourquoi donner des noms aux rues? D'abord pour les livraisons et les colis, aussi pour les pompiers, et pour une autre raison. "La fibre optique devrait arriver dans la commune d'ici quatre ou cinq ans, or les fournisseurs d'accès nous demandent des adresses précises pour l'installation. C'est obligatoire" explique Jérôme Esquevin, le maire de Thoiry.

Après les panneaux, les numéros

La quarantaine de noms des rues proposés aux habitants ont été tirés d'anciens plans du cadastre, du nom des cours d'eau qui traversent la commune, et des propositions faites par les riverains, avec trois contraintes : pas de nom de personnalités, pas d'animaux, et pas de lien avec la flore. Le maire ne pourra donc pas avoir de rue à son nom dans le village. "Mais comme il est de tradition en France de nommer une rue seulement quand la personne est décédée, je ne suis pas pressé!"

Les panneaux devraient faire leur apparition à l'automne. Ensuite, une société spécialisée se déplacera pour attribuer les numéros aux maisons en utilisant le système métrique. Les habitations porteront un numéro en fonction de la distance qui les séparent du début de leur rue.