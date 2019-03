Le pilote mayennais Valentin Grimoux appelle tous les motards disponibles pour tourner un clip le 17 mars

Laval, France

Le pilote de moto Valentin Grimoux prépare un clip vidéo. Le mayennais a écrit une chanson, il a fait appel à deux chanteurs - Roumi et Vensty - et à une équipe de tournage. Sa chanson est dédiée notamment aux enfants malades et de l'hôpital de Laval, mais il sera aussi bien sur question de moto, de la ville de Laval et de la Mayenne.

Pour le tournage du clip, Valentin Grimoux a besoin de vous. Le pilote va être "escorté par la police, sur sa moto de course. Valentin Grimoux souhaite être accompagné de motards, 200, 500, peut-être plus, dit-il. Le tournage du clip est prévu ce dimanche 17 mars dans le centre-ville de Laval. "Il faut un maximum de motards", écrit Valentin Grimoux.

Le tournage aura également lieu à l'hôpital de Laval, à l'aérodrome de Laval et sur le circuit des 24 heures du Mans, mais cette fois sans le public. Le clip sera réalisée par une équipe de "French Underground" à Laval.