Le pirate Jack Sparrow au volant d'un Teor à Rouen pendant l'Armada

Rouen, France

En pleine Armada à Rouen, la photo fait le buzz sur les réseaux sociaux et notamment Facebook sur la page Tu sais que tu viens de Rouen quand. Débarqué du film "Pirate des Caraïbes"avec le beau Johnny Depp alias Jack Sparrow habillé en costume, cheveux longs, moustache et barbe brune. Figurez vous que, sur Facebook, on trouve une photo de Jack Sparrow au volant d'un bus de la Tcar (la compagnie de transports en commun de l'agglomération de Rouen). Il s'agit d'un Teor précisément car Jack Sparrow s'est invité sur cette Armada ou décidément il se passe beaucoup de choses.

La photo est publiée sur le groupe : Tu sais que tu viens de Rouen quand (suivez la page pour pouvoir regarder la photo). Et bien sur cette bonne idée est largement commentée par les internautes : Nathalie écrit : _"Oh Jack Sparrow a quitté son navire", Alizee ajoute : "Trop sympa merci pour l'animation". De son côté,mimi écrit : "Les enfants adorent voir les chauffeur déguisés dommage qu'ils ne le fassent pas tous. En tout cas bravo, le costume vous va à merveille Monsieur" . Monsieur qui est peut être Madame d'ailleurs car Laflo précise : "Ce chauffeur est en fait une chauffeuse ... je l’ai eu sur la ligne T3 samedi."_