Lourdes, France

Vincenzo Staiano, fournisseur du Saint-Père (le titre est honorifique) a régalé les invités du pape et sa sainteté en personne lors de sa soirée d'anniversaire. Il a aussi préparé ses pizzas napolitaines lors d'un repas offert aux pauvres par le Vatican. Et il va faire des pizzas ce vendredi soir sur le place du champs commun, à côté de la mairie de Lourdes. C'est gratuit. Les Lourdais et les pèlerins sont invités à déguster une part et à échanger autour du message du pape.

Aller de Naples à Rome, ça va à peu près, mais de Naples à Lourdes, c'est un peu plus compliqué! Le père André Cabes, recteur du sanctuaire

Cela n'a pas été une mince affaire de faire venir Vincenzo Staiano, qui travaille au Sud de Naples. Il a fait plus de 1600 kilomètres pour proposer ses pizzas à Lourdes ce soir nous raconte le recteur du Sanctuaire, le père André Cabes : "beaucoup d'Italiens viennent à Lourdes. Je suis allé voir ses amis, et je me suis trouvé chez lui pour manger une pizza et _il m'a dit qu'il n'était jamais venu à Lourdes_. Et je lui ai dit que ce serait bien qu'il vienne. Il arrive que des pèlerinages offrent ainsi à tous ceux qui passent des rendez-vous culinaires. Et tout de suite il a été heureux! En Italie, Lourdes fait vibrer les cœurs. Après, il fallait l'organiser, ce n'était pas très simple! Il ne fait les pizzas qu'avec la matière qu'il apporte, donc il a fallu qu'il prépare ses semi-remorques... aller de Naples à Rome, ça va à peu près, mais de Naples à Lourdes, c'est un peu plus compliqué! Ça a pris quelques temps mais ça c'est fait!"

Le père André Cabes, recteur du sanctuaire de Lourdes Copier

Nous avons bien sûr demandé au père Cabes quelle est la pizza préférée du pape... sa réponse : "je ne lui ai pas encore demandé, mais peut-être la napolitaine!"

Rendez-vous donc à partir de 19 heures ce vendredi soir place du champs commun à Lourdes, pour un moment de discussion et d'échange autour d'une part de vraie pizza italienne.