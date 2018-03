Yonne, France

"Il a au moins 200 ans", indique Laurence Ruvilly, inspectrice de la DREAL. Dans le village de Cezy, non loin de Joigny, l'immense platane a pourtant failli disparaître, cible d'un conflit de voisinage qui durait depuis 2012.

Le platane empiète sur la parcelle voisine

Les branches du platane dépassant sur le terrain du voisin, "il profitait autant du platane que la propriétaire", explique Laurence Ruvilly. Sauf qu'il profite également de l'ombre portée... Et se retrouve envahi de feuilles mortes, "les feuilles de platane se dégradant très vite" précise l'inspectrice.

Les deux parties ne parviennent pas à trouver un accord amiable, le voisin décide donc de faire valoir ses droits devant la justice. En effet, le Code civil stipule que dans ce cas de figure, le propriétaire de l'arbre doit élaguer la partie qui dépasse sur le terrain voisin. Problème : "Les branches sont tellement énormes que cela serait revenu à déséquilibrer toute la structure de l'arbre" explique Laurence Ruvilly.

"C'est le plus grand de Bourgogne"

Il risquait somme toute de s'effondrer, un cas de figure inenvisageable pour la propriétaire, qui saisit la DREAL pour sauver cet arbre unique. "C'est le plus grand platane de Bourgogne, entre 45 et 50 mètres de haut, c'est vraiment une taille exceptionnelle" confirme l'inspectrice. "Il a un port naturel très élégant, et possède six troncs soudés à la base, qui s'élancent verticalement, ce qui en fait un arbre très équilibré et très beau."

Le platane possède six troncs soudés à la base © Radio France - DREAL

"C'est un monument historique !"

Après plus de cinq ans de procédure, le classement de l'arbre aboutit enfin grâce aux efforts de la DREAL et au concours de l'association de protection ARBRES, qui a soutenu le dossier. La dernière distinction d'un arbre remonte à 1948, un fait donc extrêmement rare à cause des lourdeurs qu'implique ce statut. "Une fois classé, si l'arbre disparaît, si par exemple il s'effondre, le site, lui, reste classé et donc soumis à un grand nombre de restrictions", explique Robert Baeli, correspondant dans l'Yonne de l'association ARBRES.

Si le dossier a abouti cette fois, c'est parce que le platane est réellement une exception de la nature. "C'est le patrimoine public, même s'il pousse sur une parcelle privée", se réjouit Robert Baeli. "Quand vous passez sur la route de Sens à Joigny, vous voyez cet arbre qui domine de ses 45 mètres de haut sur toute la vallée. C'est spectaculaire, comme un monument historique !"

Pour l'instant, le platane n'a pas vocation à devenir un site touristique, mais des visites pourraient être organisées pour les Journées du patrimoine.