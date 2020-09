Les anciens haras nationaux de Dun-le-Palestel revivent avec un élevage qui ne compte plus les titres honorifiques. Dernier en date Pégase du Chastel est devenu champion de France de show et quel spectacle!

Le plus beau cheval de France 2020 est creusois!

Katell Lucas est l'heureuse propriétaire du haras de la Chataignière à Dun-le-Palestel. La terre creusoise et ses herbages vont à ravir

à ses poulains pouliches juments et étalons. La preuve avec un nouveau, un énième, titre de champion de France récolté par Pégase du Chastel, un cheval anglo-arabe de 5 ans qui représentera la France lors des prochains championnats du monde qui se déroulent en décembre à Paris. Il a vraiment une tête très marquée avec des grands yeux expressifs, un front large et plat, de petites oreilles mobiles avec un nez très carré, et enfin il adore se présenter.

La présentation est bien sûr signée de son éleveuse Katell Lucas. Mais plutôt que des discours mieux vaut regarder à l'oeuvre Pégase du Chastel

A 5 ans, Pégase n'a pas encore terminé sa croissance. Il est déjà un reproducteur qui a contribué à la naissance de 7 poulains dont un à Dun-le-Palestel qui lui ressemble beaucoup et promet déjà de nouvelles médailles. Il a décidé de poser avec sa maman.