Survivant du cancer, il fait le Père Noël gratuitement pour "dire merci"

C'est une histoire de Noël comme on les aime. L'histoire d'un Albigeois qui depuis quelques jours ne chôme pas. Il a enfilé sa tenue du Père Noël et il est sur tous les fronts : de tous les "arbres de Noël", de tous les goûters d'école.

ⓘ Publicité

Bénévole

Car ce Père Noël a décidé de ne pas se faire payer. Il vient gratuitement, et propose juste de reverser ce que les associations peuvent donner pour une autre association. Les chèques des associations, les écoles, les particuliers : Jean-Luc les reverse à la Ligue contre le Cancer : il y a encore quelques temps, il a été malade. Et c'est sa manière de dire merci à la société pour sa guérison.

À 75 ans, Jean-Luc qui vit à Albi depuis quelques mois à une vie bien remplie. Il veut continuer d'organiser des concerts lyriques comme il l'a toujours fait. Mais cette période de Noel, il la consacre donc aux autres. "Je me suis fait attraper par le crabe, j'étais pris à la gorge. Et j'ai fait deux expériences de mort imminente. Je suis parti deux fois, mais là haut, il m'a dit "Tu redescends parce que tu vas faire le Père Noël". J'ai une revanche à prendre. Je l'ai reprise parce que là, c'est fini et ça va très bien. Donc je leur dois beaucoup. Je me suis dit étant donné que j'ai vaincu le cancer, je vais essayer de redonner ce qu'on m'a donné. Moi, je fais ça bénévolement les écoles, les clubs de sport, les cliniques. Quand on me fait des chèques, ils me font tous des chèques, je mets ça à l'ordre de la Ligue contre le cancer. Vous avez vu avec le petit comment ça se passe ? Je ne vous donnerais pas ma place. C'est un bonheur infini."

loading