Le plus grand burger 3D au monde installé à Marcq-en-Baroeul (Nord) !

Il s'agit sans doute du plus grand burger 3D au monde et il a été fabriqué par l'entreprise roubaisienne Dagoma, spécialisée dans la fabrication d'imprimantes 3D. Un défi qui a nécessité 3766 heures d'impression et l'assemblage de 187 pièces.

Ce burger en plastique recyclé mesure 2 mètres de haut, 1.90 m de large et pèse près d'une demi-tonne. Il trône désormais au coeur de la Friche Gourmande à Marcq-en-Baroeul, dans la métropole lilloise pour habiller le nouveau corner du Comptoir Volant, spécialiste des burgers et des frites fraîches.