Nancy, France

Cet immense drapeau tricolore lumineux de 250 mètres de long sera visible depuis la Place Stanislas et de nombreux autres sites de la ville et de l’agglomération nancéienne. Une initiative de l’Office Métropolitain de l’habitat de Nancy, le bâtiment qui fût un temps le plus long d'Europe héberge 700 locataires. Ce drapeau lumineux avait déjà été allumé lors de la demi-finale puis de la finale de l'Euro en 2016. L’immeuble a remis ses habits de lumière pour célébrer la fête nationale du 14 juillet, puis malheureusement ensuite, en hommage aux victimes de l’attentat de Nice.