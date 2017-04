Le plus grand navire du monde en Lego est au château d’Ancy-le-Franc

Si vous avez gardé votre âme d'enfant, vous ne manquerez pas l'exposition 100% Lego présentée en ce moment au château d'Ancy-le-Franc. Avec un navire de 12 mètres homologué au livre des records !

Le palais renaissance d’Ancy-le-Franc a pris des airs de port d’attache. Depuis samedi, il accueille le plus grand navire en Lego du monde. Un ferry nommé Jubilee Seaways, qui fait 12 mètres de long, qui pèse trois tonnes et qui a été fabriqué avec plus d'un million de briques. Il a fallu plus de 900 heures pour le construire.

C'est une entreprise danoise qui a construit ce bateau, pour fêter ses 150 ans. Le groupe DFDS, leader européen des ferries, a demandé à ses 7 000 salariés répartis dans 21 pays de se prêter au jeu! "Le groupe a cherché à marquer le coup pour son anniversaire, et s’est tourné vers Lego, une autre entreprise danoise", explique Thierry Ouin, chef du marketing du groupe DFDS en France. "Le groupe a envoyé de petites boites de Lego dans tous les terminaux, dans tous les bateaux et dans tous les bureaux de DFDS. Et sans savoir que ça allait être un bateau, tous les employés avaient une petite part à construire. Le tout a été assemblé en Ecosse".

Un coup de pub, un coup de maître

Le bateau a été homologué au livre Guinness des records l'été dernier et depuis, il fait un véritable tour d’Europe. Un beau coup de communication de l'Angleterre au Danemark, de la Suède à la Belgique et dans tous ses ports français de Calais à Dieppe en passant par Dunkerque.

Jusqu’au 1er mai, le navire est donc installé dans le parc du château d’Ancy-le-Franc. Et il fait grande impression ! Les visiteurs sont bouche bée. "Il y a le capitaine là-haut et là, il y a un monsieur qui mange une saucisse" note Benjamin, 9 ans, qui trouve le bateau "très beau et très grand". Même chose pour Matéo qui se dit que : "les constructeurs ont dû mettre beaucoup de temps ! "

Et attention ! Ces visiteurs-là savent de quoi ils parlent ! Antonin, 10 ans, à des Lego partout dans sa chambre. Et là... il est carrément estomaqué ! "J’ai jamais vu ça. Ça me fait bizarre car j’ai l’habitude de voir de toutes petites structures,…la, j’y crois pas, je ne sais pas comment dire !"

Mais il n'y a pas que les enfants qui ouvrent de grands yeux. Monsieur Labbé a dépassé l'âge de la retraite depuis longtemps. (C’est lui-même qui le dit). Il est venu avec sa petite fille, mais devant le bateau, c’est lui qui a un sourire de garnement. "C’est exceptionnel, c’est beau ! " commente cet amateur de briques colorées : "Moi j’adore les Lego, j’en ai toute une collection. J’aime ça depuis toujours. J’aime fabriquer les engins agricoles, les camions, les choses de la vie quoi… "

Toute une ville en Lego

En plus du grand bateau, les visiteurs pourront aussi admirer toute une ville imaginaire construite entièrement en Lego : une grande ville, l’arc de triomphe, la basilique de Turin, et même des vaisseaux spatiaux de la guerre des Etoiles.

Toutes ces réalisations ont été faites par un passionné icaunais : David Constant, le président de l'association Festi'briques de Saint Florentin. "J’ai toujours aimé les Lego, j’ai acheté ma première boite à 16 ans et je n’ai jamais arrêté. On peut tout faire avec des Lego, il n’y a pas de limites"

Les visiteurs peuvent aussi découvrir tout un village en Légo construit par l'association Festi'briques de Saint-Florentin © Radio France - Delphine Martin

Ce passionné est ravi de voir l’effet de ses créations sur les enfants : "je suis toujours contente de faire plaisir aux enfants. Ils sont émerveillés, ils aimeraient bien avoir tout ça chez eux. Mais leurs parents ne voudraient pas !"

C’est qu’il faut de la place. Sa collection lui prend trois garages et deux caves… "et une pièce entièrement consacrée à ça" chez lui. Il faut dire que David Constant fait "au minimum 5 heures de Lego tous les jours". Quand on aime…

INFORMATIONS PRATIQUES :

L'exposition est à voir au château d’Ancy-le-Franc jusqu'au 1er mai, du mardi au dimanche et les lundis fériés de 10h30 à 12h30 et de 14h à 18h.

L'entrée est gratuite pour les enfants de moins de 6 ans. Elle coûte 5 euros pour les enfants de 6 à 15 ans et 10 euros pour les adultes

Les visiteurs participent aussi à un concours pour gagner un voyage en ferry et des jouets.

Il y aussi un concours de photo sur le réseau social Instagram (#ancyChateau et #ancyLego)