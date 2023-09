Le plus grand plateau de fromages des Hauts-de-France exposé ce samedi au beffroi d'Arras

La bête sera dévoilée ce vendredi soir à 19 h, et présentée au public ce samedi de 9 h à 18 h : le beffroi d'Arras (Pas-de-Calais) accueille ces jours-ci rien de moins que "le plus grand plateau de fromage des Hauts-de-France", un défi lancé par une famille de fromagers, installée à Arras mais aussi à Béthune et Bondues.

ⓘ Publicité

"Magnifique"

"Cela fait 7-8 ans qu'on avait ça en tête, explique Vincent Dervaux, fromager et gérant de la fromagerie "La Prairie" à Béthune. Parce que dans le nord, la plupart des gens pense qu'il y a le maroilles, le maroilles, le maroilles, et un peu de boulette d'Avesnes."

Pour tordre le cou aux idées reçues, les Dervaux ont, en famille, sillonné la région et sélectionné près de 300 fromages qui seront présentés au beffroi sur un plateau aux dimensions gargantuesques : 33 mètres de long pour 2 mètres de large, les fromages culminant eux-mêmes jusqu'à 3 mètres de haut.

"Le maroilles est notre seule AOP, mais à côté de ça il y a plein de petits producteurs qui font des fromages extraordinaires, on aura par exemple sur le plateau un fromage du Cap Blanc-Nez qui est magnifique", détaille Vincent Dervaux, invité ce vendredi du 6-9 de France Bleu Nord .

On pourra aussi goûter ce samedi à Arras : les Dervaux ont sélectionné six fromages à déguster, avec à l'issue un concours pour élire le fromage préféré des Hauts-de-France. Infos pratiques sur le site www.laprairieenligne.fr