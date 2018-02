Danjoutin, France

Un habitant de Danjoutin, dans le Territoire de Belfort, ancien étudiant de l'UTBM [NDLR : Université Technologique Belfort Montbéliard] a fabriqué le plus grand Rubik's cube au monde. Grégoire Pfennig explique ainsi que son casse-tête "a 33 faces, mesure environ 20 cm³". Il précise, avec humour, que son Rubik's cube pèse "3,157 kilos, soit exactement la moitié du poids de mon chat". L'ingénieur, âgé de 23 ans a présenté sa création au livre Guiness des records : il devrait pouvoir y figurer en février : "c'est un rêve de gosse qui se réalise, c'est le livre que j'adorais lire quand j'étais petit. Ce serait incroyable d'être dedans".

300 heures pour résoudre ce Rubik's cube géant

Depuis qu'il a finalisé la conception du Rubik's cube, Grégoire Pfennig ne veut plus y toucher : "à manipuler, c'est très conséquent, d'autant plus que c'est très lourd il faut donc le poser sur une table. Il faut aligner une centaine de pièces à chaque tour, ce n'est pas facile". L'ingénieur explique ne plus "avoir le courage d'essayer de le résoudre, il faudrait en plus environ 300 heures pour le faire".

200 heures de travail pour créer le casse-tête

Le plus compliqué a été d'assembler les pièces pour créer ce rubik's cube de près de 4 kilos : "J'ai reçu les 6153 pièces qui composent le casse-tête. J'ai dû les teindre une à une car elles arrivent en blanc. J'ai du faire tourner les pièces pour les rode, car la matière est granuleuse. Cela m'a pris plus de 200 heures" précise le concepteur. Le plus grand Rubik's cube au monde peut être vendu au prix de 15 200 euros.

Près de 300 Rubik's cube dans sa bibliothèque

Grégoire Pfennig est devenu fan de Rubik's cube à l'age de 15 ans. Depuis il a accumulé une collection impressionnante de casse-tête. Certains valent plusieurs centaines d'euros car très rares. L'ingénieur a également conçu le design de plusieurs Rubik's cube vendus aujourd'hui partout dans le monde et notamment en Chine. L'ingénieur est capable de résoudre un casse-tête de base en une vingtaine de secondes. Il a également une chaîne YouTube baptisée "Greg's Puzzles", consacré aux Rubik's cube, qu'il alimente régulièrement.