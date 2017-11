Le plus grand sapin de Noël du Grand Est est en Moselle

C'est en réalité un séquoia, haut de 42 mètres. Il trône dans le centre de Vic-sur-Seille.

Le marché de Noël de Vic-sur-Seille, qui ouvre ses portes ce vendredi, voit haut, très haut. A proximité des dix chalets, s'élève un arbre illuminé de Noël géant. Alors ce n'est pas un sapin, mais un séquoia, qui mesure 42 mètres de haut. C'est bien sûr la fierté de ce village de 1450 habitants.

Nacelle et voltigeurs

"Le plus haut de France serait peut-être prétentieux. Mais je suis persuadé qu'on a l'arbre de Noël le plus grand du Grand Est", affirme le maire de la ville, Jérôme End. Un arbre comme ça, ce n'est pas une mince affaire pour le décorer. Il nécessite 400 mètres de guirlandes ! Il a même fallu une nacelle de 60 mètres et des voltigeurs pour les installer.

"_Ce séquoia aurait été planté à la naissance de Napoléon III et depuis il n'a cessé de croître. Il est entretenu avec l'accord du propriétaire. Il est planté sur un terrain privé, mais en plein cœur de la ville. Nous espérons qu'il devienne bientôt labellisé arbre remarquable_" raconte l'élu.

Le marché de Noël de Vic- sur- Seille et son séquoia géant sont ouvert tous les weekends, jusqu'au 17 décembre.