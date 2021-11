VIDEO : le plus gros paquebot au monde arrive à Marseille ce mardi

Le "Wonder of the Seas", plus gros paquebot au monde, accoste à l'Estaque ce mardi matin. En provenance de Saint-Nazaire, ce navire de 362 mètres de long va rester pendant quatre mois à Marseille, avant un départ pour les Caraïbes.

Le Wonder of the seas, le plus gros paquebot du monde, partira vendredi 5 novembre vers 17h, cap sur Marseille pour les dernières finitions avant de rejoindre les Caraïbes

Ce mardi matin, le plus gros paquebot au monde arrive à Marseille. Le "Wonder of the Seas" ("la merveille des mers" en français) doit entrer aux alentours de 8h30 dans le port maritime. Il sera à flot, stationné dans la "forme 10", sorte d'immense garage pour paquebots géants, pendant quatre mois, avant de partir pour les Caraïbes.

362 mètres de long, 66 mètres de large

Ce bateau de croisière est tellement grand qu'il sera visible depuis le centre commercial Grand Littoral. Quelques chiffres suffisent à résumer l'immensité du navire : 362 mètres de long, 66 mètres de large, 16 étages en hauteur et une capacité d'accueil de 9000 personnes, 7 000 passagers et 2 300 membres d'équipage. Prix du monstre : 1,2 milliard d'euros.

Le "Wonder of the Seas" s'arrête à Marseille pour que soient réglées les dernières finitions à bord. Initialement destiné au marché chinois, le coronavirus a changé les plans de l'armateur du paquebot, la Royal Caribbean, qui s'oriente désormais vers une clientèle américaine. Concrètement, il faut changer les inscriptions à bord et passer du mandarin à l'anglais, il faut également, par exemple, remplacer les tables de Mahjong par des machines à sous.