Le Pont Colbert de Dieppe, une vraie histoire d'amour avec les habitants

Dieppe, France

Le comité de pilotage des Ports de Normandie a voté une demande de classement du Pont Colbert au titre des Monuments Historiques. Il sera également rénové à hauteur de 10 millions d'euros.

Ce classement permettra de faire rayonner ce pont âgé de 130 ans en France et en Europe. Vous ne le savez peut-être pas mais cet ouvrage ne se soulève pas pour laisser passer les bateaux. Il tourne. C'est d'ailleurs le plus long pont tournant du monde.

Des travaux de rénovation vont commencer en 2020 car il est en très mauvais état.

L'autre "dame de fer"

Le Pont Colbert c'est un symbole à Dieppe. C'est Philippe qu'il le dit, ça fait 58 ans qu'il habite ici : "Le Pont Colbert pour les Dieppois, c'est comme Notre-Dame à Paris". Sacrée comparaison.

La dame de fer de 70 m de long, de 8,5 mètres de large et de 800 tonnes, trône fièrement entre le quartier du Pollet et le centre ville de Dieppe. C'est un axe capital de la ville. Pascal Stéfani est président du comité de sauvegarde du Pont Colbert : "12 000 véhicules passent tous les jours et de nombreux piétons" explique-t-il.

Le Pont Colbert, c'est 1400 manœuvres et 2300 mouvements de navires par an. C'est donc un ouvrage portuaire stratégique.

Un bateau entre dans le port de Dieppe - ©Port de Dieppe

Axelle est une nouvelle dieppoise. Elle est arrivée de Paris il y a un an. Entre elle et le pont Colbert, c'est une histoire d'amour : "C'est l'emblème de Dieppe, cela fait parti du folklore. On est ravi qu'il soit classé et restauré". Elle poursuit : "Certains étaient déçus qu'il soit un peu abandonné". Ce qui l'impressionne surtout, c'est la machinerie.

Justement la machinerie est particulière. L'énergie est électrique et la puissance est hydraulique : "On charge de l'eau, ce qui fait pression sur des verrains. Le pont tourne ensuite grâce à d'énormes chaines". La dernière panne date d'il y a une dizaine d'années.

Pas de panne mais des travaux de réfection plus que nécessaires : "Il n'a pas été peint depuis 23 ans, il a subi les conséquences de l'air marin" explique Pascal Stéfani.

Des agents en opération de maintenance - ©Port de Dieppe

Souvenirs, souvenirs

Les anciens à Dieppe justement ils ont tous un souvenir avec ce pont comme Georges par exemple. Il habite à Dieppe depuis les années 1960 : "A chaque fois qu'un bateau rentrait, le pont était fermé et il fallait attendre. On arrivait toujours en retard au travail".

Philippe lui aussi se souvient : "C'est des quartiers où il y avait énormément de monde avec beaucoup d'enfants. Ils sautaient du pont et nageaient dans le port". C'est d'ailleurs ce que faisait aussi Marie-Thérèse quand elle avait 14 ans : "C'était un jeu, on se lançait des défis" explique-t-elle.

Ce pont c'est aussi une fierté. C'est le petit frère de la Tour Eiffel : même âge et même technique de fabrication. Et comme la Tour Eiffel, les habitants de Dieppe lui ont donné des petits surnoms en signe d'affection : "Le pont tournant, la vieille dame de fer ou le pont qui tourne" s'amuse Pascal Stéfani.

L'anniversaire du pont Colbert sera célébré le 9 juin prochain à Dieppe.

Et pour voir tourner ce superbe pont, c'est ici.