Le Portel : une école maternelle fermée à cause...de fouines !

La fin de l'année scolaire est légèrement perturbée au Portel, près de Boulogne-sur-Mer. L'école maternelle Maurice-Isidore, où sont scolarisés une cinquantaine d'élèves, est fermée jusqu'à nouvel ordre à cause de fouines qui ont été aperçues la semaine dernière dans l'établissement.

ⓘ Publicité

"Nos enseignants se sont rendus compte la semaine dernière que les jouets des enfants avaient été retournés pendant la nuit, ils ont aussi trouvé des déjections dans les classes, les couloirs, les réfectoires, raconte le maire du Portel Olivier Barbarin. Et un peu plus tard dans la semaine, on a aperçu deux fouines dans l'école."

Faute de réussir à capturer les petits mammifères, l'élu décide en fin de semaine de fermer l'établissement scolaire, l'école est donc effectivement inaccessible depuis le lundi 26 juin. "La priorité était la sécurisation sanitaires des enfants, du personnel communal et de nos enseignants," précise le maire.

Une société spécialisée mandatée

Les enfants ne sont pas privés d'enseignement pour autant, ils ont été répartis dans deux autres écoles maternelles de la commune, qui en compte cinq au total.

"Nous avons aussi mandaté une société spécialisée, Opale Capture, qui a placé de nombreux pièges dans l'école, reprend le maire de la commune. Mais comme le nom l'indique, une fouine est un animal très malin, vicieux, et c'est très difficile à attraper. Selon Opale Capture, ça peut prendre plusieurs jours, voire plusieurs semaines !"

Des fouines avaient déjà pris leur quartiers dans cette même école du Portel, il y a un plus d'un an. Selon le maire, il est assez difficile de prévenir l'arrivée de ces petites mammifères, aucun travaux ou aménagements ne sont donc prévus à ce stade.